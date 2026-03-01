Separan a Francesca Montenegro de su propio emprendimiento tras muerte de Lizeth Marzano

La influencer peruana Francesca Montenegro fue retirada oficialmente de The Body Brand, emprendimiento que cofundó, en medio de la controversia generada por el caso de Lizeth Marzano.

La decisión fue adoptada por su socia, Ángela Kubota, y comunicada a través de un pronunciamiento en la cuenta oficial de Instagram de la marca.

“Esta decisión se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración“, se lee.

La medida se produce tras los cuestionamientos por un presunto encubrimiento a Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista.

En el comunicado, la empresa subrayó su compromiso con el respeto, la responsabilidad y sus valores institucionales, priorizando la consideración hacia la familia de la víctima.

El caso también es seguido por el Ministerio Público, que inició diligencias para determinar si existió participación de terceros en una eventual evasión de la justicia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: