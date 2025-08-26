Sereno en moto muere tras chocar contra camión municipal | VIDEO

En Cercado de Lima, un sereno motorizado perdió la vida luego de impactar contra una camión cisterna de la Municipalidad de Lima. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Argentina y Pacasmayo, a pocos metros del centro comercial Las Malvinas.

La víctima fue identificada como Edgar Santiago Michelini Gonzales (51). De acuerdo con la versión del conductor del camión, al momento de cruzar la intersección el semáforo se encontraba en luz verde.

No obstante, como parte del procedimiento, fue trasladado a la comisaría de Monserrat para las diligencias correspondientes. Las primeras indagaciones señalan que la semaforización y señalización de la vía habrían influido en el accidente.

Ante este lamentable acontecimiento, el tránsito en la zona fue restringido de manera temporal, generando congestión en las principales vías de acceso hacia la Plaza Castilla.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: