Sereno abate a delincuente que intentó robarle: policía lo detuvo en VMT

Un sereno disfrutaba de su día libre cuando de repente un grupo de delincuentes a bordo de un auto rojo, intentó robarle en el cruce de las avenidas Ejército y Santos Zamudio en el distrito de Villa María del Triunfo.

El sereno no dudó ningún segundo y sacó su arma para defenderse y empezó a disparar contra el vehículo, una de las balas cayó sobre uno de los delincuentes y acabó con su vida. El sereno identificado como Denilson Gonzáles Julca fue detenido por la policía y ahora viene pasando todos los exámenes correspondientes.

Los otros delincuentes huyeron del lugar y luego abandonaron el vehículo en la avenida Unión. Según la policía, el vehículo que los transportaba también habría sido robado. Hasta el momento, no se ha podido verificar el nombre del delincuente que perdió la vida.

El vehículo rojo lucía con toda la luna posterior rota producto de los disparos, pues hasta cuatro veces disparó el sereno contra el carro. Ahora, las cámaras de seguridad en la zona serían claves para identificar a los malhechores y sobre todo al delincuente muerto.

