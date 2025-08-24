Sereno motorizado atropella a mujer en San Juan de Miraflores | VIDEO

En San Juan de Miraflores, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sereno motorizado atropella a una mujer que caminaba tranquilamente por la vereda en la calle Arturo Suárez.

En las imágenes se observa cómo el conductor, identificado como Rick Huamán Ayaucan, intenta maniobrar por la vereda con su motocicleta y, en un movimiento imprudente, impacta directamente contra la transeúnte.

El fuerte golpe provocó que la mujer quedara tendida en el suelo. Tras el accidente, el sereno y sus compañeros de unidad acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un hospital cercano.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado oficial informando que Huamán Ayaucan fue separado de sus funciones y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones correspondientes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: