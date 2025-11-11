Serenos podrán usar pistolas eléctricas y cámaras corporales tras autorización del Gobierno

Lo último. El gobierno de José Jerí aprobó este martes el Decreto Supremo N°015-2025-IN, que la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal en donde indica que los serenos en todo el país, podrán utilizar pistolas eléctricas y cámaras corporales.

Para ello, las municipalidades de todos los distritos y regiones deberán pasar una serie de pruebas que certifique el buen uso de estos elementos. Cabe mencionar que el uso de las armas podrán ser siempre y cuando los serenos tengan las cámaras corporales de grabación continua.

Cabe mencionar que dentro de 60 y 90 días hábiles, el Ministerio del Interior deberá aprobar los manuales del sereno municipal y demás medidas adoptadas. Asimismo, la PNP podrá brindar capacitaciones a los serenos sobre el uso de armas eléctricas, siempre y cuando, las municipalidades firmen convenios con el Mininter.

