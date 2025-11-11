Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Serenos podrán usar pistolas eléctricas y cámaras corporales tras autorización del Gobierno

Lima
Serenos podrán usar pistolas eléctricas y cámaras corporales tras autorización del Gobierno
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Lo último. El gobierno de José Jerí aprobó este martes el Decreto Supremo N°015-2025-IN, que la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal en donde indica que los serenos en todo el país, podrán utilizar pistolas eléctricas y cámaras corporales.

Para ello, las municipalidades de todos los distritos y regiones deberán pasar una serie de pruebas que certifique el buen uso de estos elementos. Cabe mencionar que el uso de las armas podrán ser siempre y cuando los serenos tengan las cámaras corporales de grabación continua.

Cabe mencionar que dentro de 60 y 90 días hábiles, el Ministerio del Interior deberá aprobar los manuales del sereno municipal y demás medidas adoptadas. Asimismo, la PNP podrá brindar capacitaciones a los serenos sobre el uso de armas eléctricas, siempre y cuando, las municipalidades firmen convenios con el Mininter.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo