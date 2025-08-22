Sicario matan de dos disparos en la cabeza a hombre en casa de apuestas

En San Martín de Porres, un hombre de 31 años fue asesinado de dos disparos en la cabeza mientras veía un partido de fútbol en la puerta de una casa de apuestas, ubicada en la avenida Pacasmayo.

La víctima fue identificada como José Cumache Jiménez, un albañil que residía en el Perú desde hacía dos años. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra él.

De acuerdo con la pareja de Cumache, días antes del crimen habían comenzado a llegarle amenazas luego de comprar una motocicleta valorizada en 1600 soles. Tras el asesinato, justamente esa moto desapareció.

Además, señaló que la víctima había adquirido el vehículo junto con su primo y que no habían tenido problemas con nadie desde que llegaron al país. La familia de José pidió a las autoridades dar con los responsables del hecho.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Gonzalo Torres aquí: