Sicarios atacan a balazos a hombre en puesto de emoliente | VIDEO

En Lince, una persona quedó gravemente herida tras recibir tres impactos de bala cuando se encontraba en un puesto de emolientes. El hecho fue ejecutado por dos sujetos a bordo de una motocicleta en la noche del último sábado 9 de agosto.

Según se pudo conocer, la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima, quien responde al nombre de Anthony Rubio Arévalo (35), fue acribillada en el cruce de las avenidas José Leal y Pezet tras mantener una breve plática con los sicarios.

Ante lo ocurrido, Rubio fue auxiliado por personal de los Bomberos y trasladado de urgencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

Cámaras de seguridad de la zona registraron que huyeron por la avenida José Leal en dirección a la avenida Arequipa. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para las diligencias correspondientes.

