Sicarios disparan cinco veces contra joven ingeniera que supervisaba obra municipal en Comas

Un nuevo hecho de violencia sacudió este fin de semana al distrito de Comas, luego de que una joven ingeniera de 27 años fuera atacada a balazos mientras supervisaba una obra municipal en la avenida Los Pinos.

La víctima fue identificada como Wendy Valderrama, quien ahora permanece internada en el hospital Sergio Bernales de Collique, en estado crítico. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el ataque ocurrió al promediar el mediodía, cuando la profesional se encontraba en plena jornada laboral.

Testigos señalaron que el sicario llegó caminando con una mochila de delivery y, sin portar casco, disparó hasta cinco veces por la espalda contra la ingeniera. Tras el ataque, el agresor huyó a la calle 9, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta.

Vecinos de la zona narraron que escucharon varias detonaciones y al salir encontraron a la joven tendida en la vereda. Ante la falta de ambulancias, tuvieron que trasladarla en un vehículo de Serenazgo hasta el hospital más cercano.

La Municipalidad de Comas informó a través de sus redes sociales que el atentado estaría vinculado a un posible caso de extorsión contra la empresa contratista encargada de la obra, la cual incluye la construcción de la primera ciclovía del distrito.

Debido al ataque, la empresa suspendió temporalmente sus operaciones, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la inseguridad y la paralización del proyecto.

