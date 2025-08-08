Sicarios matan a balazos cobrador de transporte público “Tigrillo” | VIDEO

Un hecho lamentable. En San Martín de Porres (SMP), sicarios asesinaron a balazos al cobrado de un bus de la línea de transporte público “Tigrillo”, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Ventanilla, en la noche del último 7 de agosto.

El tenso momento se dio alrededor de las 8:00 p. m., a la altura de la avenida Zarumilla, mientras la unidad se encontraba llena de pasajeros. La víctima, identificada como Gilbert Moisés Cahuavilca Andrade, recibió dos disparos en el tórax y uno en el cuello cuando el bus estaba en movimiento.

Gravemente herido, fue trasladado de inmediato al hospital Cayetano Heredia, pero no logró sobrevivir. Testigos señalan que los atacantes serían falsos pasajeros que abordaron la unidad a la altura del puente Control. Cuando pidieron bajar en el paradero Caquetá, ejecutaron el ataque.

El vehículo quedó con la ventana delantera destrozada y manchas de sangre en la zona de ingreso. La Policía investiga el caso bajo la hipótesis de un ataque relacionado con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión a empresas de transporte.

