Sicarios matan a vendedor de caramelos cuando paseaba a su bebé en coche

Un vendedor de caramelos, identificado como Luis Palomino, fue asesinado a balazos cuando se encontraba a escasos metros del mercado Asociación de Comerciantes 10 de Agosto, en La Perla, junto a su bebé y esposa.

Cámaras de vigilancia captaron cómo los sicarios llegan a esta zona del Callao a bordo de motocicletas. Luego de buscar a su objetivo por varios segundos, uno de ellos le dispara hasta seis veces al vendedor ambulante de 37 años, provocando su muerte instantánea.

La pareja de la víctima también resultó herida de bala por lo que fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión. Personal de Criminalística llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y dar con los responsables del ataque.

