SJL: Señora de 75 años muere atropellada por camioneta de serenazgo

Una mujer de 75 años de edad murió este lunes tras ser atropellada por una camioneta de serenazgo en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió poco después de las 3:00 p.m., cuando la víctima, identificada como Olga Donayre, cruzaba la pista.

Pese a ser trasladada a un centro de salud, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Familiares denunciaron el hecho en la comisaría de Zárate, exigiendo la detención del conductor, la cancelación de su licencia y una sanción ejemplar. Señalaron que la mujer trabajó anteriormente en el Hospital Dos de Mayo.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado expresando sus condolencias y comprometiéndose a brindar apoyo a los deudos, así como a cubrir todos los gastos derivados del accidente.

Las causas del atropello están bajo investigación por parte de las autoridades.

