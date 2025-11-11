Sofía, duquesa de Edimburgo, llega por primera vez al Perú en visita oficial para promover causas sociales y ambientales

La duquesa de Edimburgo, Sofía, arribó al Perú como parte de su primera gira oficial por Sudamérica y Centroamérica, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

La visita de la integrante de la familia real británica forma parte de una agenda que busca fortalecer la cooperación en temas de cambio climático, empoderamiento de mujeres y niñas, y otros proyectos sociales impulsados por el Reino Unido.

El embajador británico en Perú, Gavin Cook, confirmó su llegada a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde expresó: “Es un honor enorme recibir en el Perú a Su Alteza Real, la Duquesa de Edimburgo. Durante estos días conocerá más sobre nuestro trabajo conjunto para enfrentar el cambio climático y promover el empoderamiento de mujeres y niñas”.

Como parte de su itinerario regional, la duquesa también visitará Belice, Guatemala y Panamá, donde sostendrá reuniones con líderes locales y recorrerá proyectos apoyados por organizaciones británicas.

Sofía de Edimburgo es reconocida por su compromiso con causas sociales, de salud y derechos humanos, así como por su activa labor en la representación de la monarquía británica. Su visita marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Perú y el Reino Unido, reforzando el trabajo conjunto en temas de sostenibilidad y equidad.