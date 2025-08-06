Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Sujeto armado agrede a mujer en la vía pública y da disparo al aire | VIDEO

Lima
Sujeto armado agrede a mujer en la vía pública y da disparo al aire | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Un sujeto armado fue grabado mientras golpeaba en la vía pública a una mujer. El hecho se produjo frente al paradero Senati de la Panamericana Norte, en Independencia.

En las imágenes, que se hicieron virales, se aprecia al hombre empujando, pateando y lanzando cachetadas a la mujer. Por si fuera poco, dio un disparo al aire.

A los pocos metros, un testigo le reclamó por su accionar y el sujeto no tuvo reparos en golpearlo, apuntarle con el arma y amenazarlo con dispararle.

De acuerdo a la persona que grabó la terrible escena, el hombre sería integrante de la Policía Nacional del Perú. Se espera que las autoridades puedan identificar y sancionar al agresor.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo