Sujeto armado agrede a mujer en la vía pública y da disparo al aire | VIDEO

Un sujeto armado fue grabado mientras golpeaba en la vía pública a una mujer. El hecho se produjo frente al paradero Senati de la Panamericana Norte, en Independencia.

En las imágenes, que se hicieron virales, se aprecia al hombre empujando, pateando y lanzando cachetadas a la mujer. Por si fuera poco, dio un disparo al aire.

A los pocos metros, un testigo le reclamó por su accionar y el sujeto no tuvo reparos en golpearlo, apuntarle con el arma y amenazarlo con dispararle.

De acuerdo a la persona que grabó la terrible escena, el hombre sería integrante de la Policía Nacional del Perú. Se espera que las autoridades puedan identificar y sancionar al agresor.

🚨 #DIFUSIÓN | Se viraliza video de una violenta agresión a una mujer en Independencia: La persona que graba sindica al agresor como un efectivo policial, quien además saca un arma y dispara al aire. El hecho ha generado gran indignación en los vecinos. ¿Lo reconoces?… pic.twitter.com/iWK3wYk26V — Latina Noticias (@Latina_Noticias) August 7, 2025

VIDEO RECOMENDADO