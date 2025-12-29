Sujeto que quemó a su pareja en Navidad permanece internado tras brutal ataque

Rafael Félix Hilario Guido, quien es sindicado como el responsable de rociar gasolina y quemar a su pareja el pasado 25 de diciembre, permanece internado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Inicialmente se encontraba no habido y era intensamente buscado por la Policía.

El sujeto de 41 años investigado por el presunto delito de tentativa de feminicidio también habría resultado con quemaduras durante el feroz ataque ocurrido en Navidad en la cuadra 14 del jirón Áncash, en Barrios Altos.

Como se recuerda, cámaras de seguridad captaron a Hilario Guido intentando ingresar violentamente a la vivienda donde se encontraba la víctima y sus hijos. Tras varios forcejeos, la mujer de 37 años sale de la vivienda pidiendo auxilio luego que su pareja le rociara gasolina y le prendiera fuego. Ahora se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Mientras tanto, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro anunció que estará a cargo de la investigación por delito de tentativa de feminicidio contra Rafael Félix Hilario Guido.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7