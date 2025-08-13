Surco: hallan a hombre muerto tras ser baleado en paradero de la Panamericana Sur

La madrugada de este miércoles 13 de agosto, vecinos de Surco alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el hallazgo de un hombre muerto en el paradero del puente peatonal de Prosegur, en la Panamericana Sur.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima —aún no identificada, pero que tendría entre 28 y 30 años— presentaba un impacto de bala y ya no mostraba signos vitales. Ningún familiar se hizo presente en la zona.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la PNP, cámaras de seguridad cercanas habrían registrado el momento en el que una motocicleta se acercaron al paradero, desde donde uno de los ocupantes efectuaron el disparo contra el hombre.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque. Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7