¿Te piden huellas o fotos al momento de censarte? INEI advierte sobre estafadores

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) lanzó una alerta ciudadana tras detectar casos de personas que, haciéndose pasar por funcionarios públicos, visitan viviendas para supuestas “verificaciones” previas a los Censos Nacionales 2025. Según la entidad, se trata de una práctica falsa que podría estar vinculada a robos o fraudes.

A través de sus redes sociales, el INEI detalló que estos falsos censistas portan documentos y membretes falsificados, afirman pertenecer a dependencias del Estado y solicitan huellas digitales, fotografías y datos personales, incluso utilizando computadoras portátiles y equipos biométricos.

https://twitter.com/INEI_oficial/status/1953853302233321562/photo/1

La institución recalcó que ningún trabajador del censo está autorizado a pedir huellas, fotos ni información fuera de los cuestionarios oficiales. Los censistas legítimos se identifican con uniforme, credencial y un código QR que permite verificar su identidad.

El organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a denunciar inmediatamente este tipo de casos ante las autoridades, recordando que el Gobierno no realiza este tipo de recolección de datos puerta a puerta fuera de los procesos censales formales.

