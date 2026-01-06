“Tenemos que pagar para vivir”: Choferes denuncian que extorsionadores triplicaron monto de cupos

A menos de una semana de empezar el 2026, ya se han registrado varios casos de conductores asesinados, buses baleados y terminales de transportes atacados con explosivos, una de ellas de la empresa Cinco Estrellas en Jicamarca, que pese a llevar más de un año pagando miles de soles a dos bandas de extorsionadores, fue atacada con un explosivo en horas de la madrugada.

En los últimos días, los conductores de las empresas Etmosa y El Nazareno también fueron asesinados a balazos en San Martín de Porres y Chaclacayo. Los extorsionadores los atacaron cuando se encontraban en plena ruta y con su vehículo lleno de pasajeros.

Este y más atentados ha obligado a los trabajadores a no realizar su jornada en el transporte público. “Ahora si quieres vivir tienes que pagar. Nosotros pagábamos diario 1500 soles, al mes son 45 mil soles”, sostuvo una de las víctimas que ahora optó por ofrecer el servicio de taxi.

Asimismo, el presidente de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, alertó que si bien hay algunas empresas que pasaron de pagar de cuatro a dos bandas de extorsionadores, existen varias que pasaron de pagar el triple a una sola organización criminal. “Lo que se pagaba antes 10 soles diarios por vehículo, ahora cobran hasta 30 soles por cada unidad”, lamentó antes de reiterar que la agresividad de los ataques de los hampones dedicados al cobro de cupos también se ha intensificado.

