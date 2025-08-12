Trading y fraudes digitales: así funcionan las nuevas estafas que circulan en TikTok

En entrevista con el bloque Alerta Latina, Ricardo Elías, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, encendió las alarmas sobre un tipo de fraude que crece a gran velocidad en Perú: las estafas de “trading” disfrazadas de inversión.

“Es importante que la ciudadanía esté alerta a este tipo de estafas. El trading es una actividad lícita, pero los ciberdelincuentes se disfrazan para ofrecer promesas de ganancias que no van a cumplir”, señaló Elías.

Según el especialista, tres de cada cuatro delitos cometidos en el mundo digital en nuestro país corresponden a este tipo de engaños.

El modus operandi suele iniciar con anuncios en redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram. Los falsos inversionistas ofrecen retornos rápidos y elevados, por ejemplo, invertir S/100 o S/500 para luego recuperar un 50% o más. “Ese primer monto es solo el anzuelo. Lo que buscan es que la víctima termine transfiriendo sumas mayores, de 10 mil o 20 mil soles”, advirtió.

CÓMO DETECTAR UNA ESTAFA DE “TRADING”

Verifica si la empresa tiene trayectoria o acaba de crearse

Desconfía si la inversión se maneja solo con una persona y no con una entidad registrada

Analiza si puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura

Cuestiona las ganancias demasiado altas en poco tiempo

Nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder

Elías recomendó documentar todas las conversaciones, incluso mediante videollamadas, y guardar números telefónicos, especialmente si provienen del extranjero. “Si usan números de otros países, en una investigación será muy difícil localizarlos. Además, es útil buscar grupos de víctimas para compartir alertas”, indicó.

Finalmente, el especialista instó a la población a mantenerse informada y no dejarse seducir por supuestas historias de éxito en redes sociales, ya que los estafadores suelen simular lujos y ganancias irreales para captar la atención.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7