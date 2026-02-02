Tres jóvenes terminan en UCI tras agresión de barristas en grifo: “solo estaba trabajando”

“Él solo salió a trabajar, estaba recargando gasolina”, comenta una familiar de las víctimas de la brutal agresión del 1 de enero, en Puente Piedra, día en que se enfrentó Universitario de Deportes contra el ADT en el Monumental por el Torneo de Apertura de la Liga 1. Se ha reportado que un menor de 12 años habría fallecido por la gresca.

“Mi cuñado no tenía ni una camiseta, salió a comprar comida para su perro acompañando a su amigo en su mototaxi”, comenta la cuñada de Diego Villalobos, de 23 años. Ella señala que su familiar perdió un vaso y mucha sangre, por lo que actualmente requiere un espacio en cuidados intensivos (UCI).

Los tres jóvenes, que aún siguen con vida y en UCI, se encuentran en el hospital de Puente Piedra. Los familiares denuncian que el centro de salud no cuenta con tomógrafos para poder evaluar el estado de salud de los afectados.