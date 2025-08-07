Triple asesinato en Lurín: cámara revela nuevo ángulo y detalles de la masacre

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelan que el asesinato del dueño, una socia y una trabajadora de la pollería “La Esquina del Sabor”, en Lurín, habría sido ejecutado por cinco personas, y no solo por dos sicarios, como se informó inicialmente.

En el video se observa a un joven con el rostro descubierto merodeando cerca del local, ubicado en la urbanización Julio C. Tello. Este sujeto vigilaba la zona mientras llegaban dos motocicletas: la primera, con dos ocupantes, actuó como campana; y la segunda transportaba al sicario que ingresó al restaurante.

El atacante entró por la avenida Jorge Díaz y, según testigos, disparó contra Hermenegilda Berrocal y Carmen, quienes se encontraban en la cocina. Luego, Eric Vicencio, dueño del local, salió herido y cayó en la vía pública, donde murió. Segundos después, el sicario escapó en la motocicleta que lo esperaba.

POSIBLE MÓVIL Y PERFIL DE LAS VÍCTIMAS

El negocio tenía apenas dos meses de funcionamiento. Los propietarios manejaban otros emprendimientos relacionados con el alquiler de vehículos, lo que abre la hipótesis de posibles extorsiones. Una vecina afirmó que Berrocal habría recibido amenazas previas. Las víctimas son dos peruanos y una ciudadana venezolana que trabajaba como cocinera en el local.

Vecinos aseguraron que la urbanización es habitualmente tranquila y que no se registraban delitos de esta magnitud. El crimen ocurrió mientras varias familias cenaban en el local. Un trabajador intentó repeler el ataque con una silla, pero no pudo evitar la huida de los atacantes.

