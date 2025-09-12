Temas
MML anuncia cierre total entre Aviación y Junín en la Vía Expresa Grau: desde cuándo y plan de desvío

Desde el lunes 15 de septiembre la avenida Grau permanecerá cerrada entre la avenida Aviación y el jirón Junín, informó la Municipalidad de Lima a través de Emape. La medida busca continuar con la pavimentación de pistas de concreto en las vías principales y auxiliares, dentro del proyecto de la Vía Expresa Grau.

Actualmente, el tramo entre el jirón Lucanas y la avenida Aviación registra cierre parcial: el tránsito circula únicamente por las vías auxiliares. Este corredor vial, de 2.8 kilómetros, conectará por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Para mitigar el impacto, se han establecido rutas alternas para el transporte público y los vehículos particulares.

PLAN DE DESVÍO

  • De El Agustino a Lima: tomar los jirones Junín y Lucanas para reincorporarse a la avenida Grau.

  • De Lima a El Agustino: usar los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín.

  • De La Victoria a Lima: desde Nicolás Ayllón, seguir por José de la Riva Agüero, calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas. Desde la avenida Aviación, circular por la vía auxiliar de la avenida Grau.

  • De Lima a La Victoria: continuar por la vía auxiliar, luego girar en los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi hasta reincorporarse a la avenida Aviación.

Entre los jirones Lucanas y Aviación se ejecutan trabajos de pavimentación, instalación de intersecciones semafóricas y preparación del terreno para el vaciado de concreto. En el tramo Plaza Grau–jirón Lucanas la pavimentación ya concluyó y actualmente se instalan los sardineles de concreto.

Además, se construyen las nuevas estaciones del Metropolitano Abancay y Andahuaylas, que formarán parte de la vía expresa. El avance total del proyecto alcanza hasta ahora el 34 %.

