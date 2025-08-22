Villa El Salvador: niño ruega por su vida durante asalto en pollería | VIDEO

En Villa El Salvador, tres sujetos armados ingresaron a un pollería-brostería para asaltar tanto a los comensales como a los trabajadores del local. Entre las víctimas del robo se encontraba un menor de aproximadamente 10 años, quien rogaba para que no lo maten.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento del robo. En las imágenes se ve cómo el pequeño, visiblemente afectado, le pide a los delincuentes que no le hagan daño, asegurando que solo tenía seis soles y que estaba dispuesto a entregarlos para que lo dejaran en paz.

Las imágenes, además, muestran cómo el niño, sentado a la espera de su pedido, queda paralizado frente a los ladrones armados. Una trabajadora del establecimiento intenta protegerlo y lo abraza en un intento de calmarlo, mientras el resto de clientes permanece en shock.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la captura de los responsables, quienes fugaron tras despojar de sus pertenencias a varias personas dentro del local.

