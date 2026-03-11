Temas
Lima

Volquete se estrella contra vivienda en Carapongo y chofer y un niño pierden la vida

Lima
Kathy Ortega
Un trágico accidente deja al menos dos muertos en Carapongo. El chofer de un camión de carga perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra una vivienda ubicada en la segunda etapa de Portillo, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Julián Vargas Bautista transportaba materiales de construcción en el volquete cuando se desbarrancó y chocó contra una mototaxi. Tras ello, impactó la unidad contra el inmueble donde se encontraba un niño junto a su madre.

El conductor del vehículo pesado y el pequeño que vivía en la vivienda afectada murieron tras el fuerte impacto. Vecinos de la zona realizaron una protesta frente a la empresa que brinda servicios de trituración, a la cual sindican como responsable del fatal accidente.

Según explicaron, esta no es la primera vez que los habitantes de esta zona son expuestos al peligro y es que anteriormente ha ocurrido accidentes similares. Incluso recordaron que en el 2012 una familia completa perdió la vida por un accidente de características semejantes.

 

