Vuelve la elegancia y el zapateo del Concurso Nacional de Marinera Norteña: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

El Coliseo Eduardo Dibós volverá a llenarse de música, elegancia y zapateo este 30 y 31 de agosto, con la XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña “San Borja, mi orgullo”, organizado por el Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja y la Asociación de Voluntarias del INSN – AVOLDINSN.

El sábado 30 se desarrollará la Modalidad Novel, que reunirá a parejas de todo el país en las categorías Pre-Infante, Infante, Infantil, Junior, Master, Senior, Juvenil y Adulto. El domingo 31 será el turno de la Modalidad Nacional, con la participación de parejas en las mismas categorías, además de Oro y Habilidades Diferentes.

En 2024, el concurso batió todos sus récords con 714 parejas inscritas y más de 8 mil espectadores durante los dos días. La recaudación superó los 182 mil soles, monto destinado a apoyar a los niños pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

Este año, la reina del certamen es S.M. María José Chávez Sotomayor, quien nos acompaña en la promoción de esta fiesta solidaria, que ya es una tradición en San Borja.

Las inscripciones para las modalidades Novel y Nacional inician el viernes 15 de agosto.

ENTRADAS

La venta de entradas se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en la oficina del Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja (Calle Alfa 133, puerta 2). El precio es de S/ 20.

