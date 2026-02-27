Wanda del Valle condenada a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva

La Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho–Zona Alta (Primer Despacho), a cargo de la fiscal provincial Gabriela Teresa Pascual Serna, logró que el Poder Judicial condene a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva a Wanda del Valle por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del entonces coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo.

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la existencia de una contratación criminal orientada a atentar contra la vida del efectivo policial en 2023. La investigación fiscal permitió sustentar con elementos probatorios suficientes, pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad penal de la acusada en el ofrecimiento ilícito.

La sentencia también dispone que, una vez cumplida la totalidad de la pena impuesta, la condenada sea expulsada del país, con prohibición de reingreso al territorio peruano. Asimismo, se fijó el pago de S/ 15,000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

Cabe precisar que la medida de prisión preventiva dictada contra la sentenciada vencía el 5 de marzo de 2026. Ahora, permanecerá recluida mientras se ejecuta la condena conforme a ley.

