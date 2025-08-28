WhatsApp integra inteligencia artificial para corregir tus mensajes en los chats
La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha lanzado la nueva herramienta “Writing Help” (Ayuda para redactar en español), la cual integra inteligencia artificial y permitirá enviar el mensaje adecuado.
Para usar esta opción en WhatsApp, simplemente empieza a redactar el mensaje en un chat individual o grupal y toca el nuevo ícono de lápiz, ofreciendo diferentes estilos de redacción que van desde lo profesional a lo divertido.
“Ayuda para Redactar” está impulsada por Procesamiento Privado, una tecnología que permitirá a los usuarios aprovechar las funciones de IA, al tiempo que asegura que nadie, excepto usted y las personas con las que está hablando, pueda acceder o compartir sus mensajes personales, ni siquiera Meta o WhatsApp.
En ese sentido, la tecnología de WhatsApp considera estos requisitos:
- Procesamiento confidencial: el procesamiento privado debe construirse de tal manera que impida que cualquier otro sistema acceda a los datos del usuario, incluidos Meta, WhatsApp o cualquier tercero, mientras se procesa o está en tránsito hacia el procesamiento privado.
- Garantías exigibles: los intentos de modificar esa garantía de procesamiento confidencial deben hacer que el sistema falle, se cierre o se pueda descubrir públicamente a través de una transparencia verificable.
- Transparencia verificable: Los usuarios y los investigadores de seguridad deben poder auditar el comportamiento del procesamiento privado para verificar de forma independiente nuestras garantías de privacidad y seguridad.
Asimismo, para que el usuario mantenga el control de su experiencia en WhatsApp, las funciones de Procesamiento Privado, como Ayuda para Redactar y Resúmenes de Mensajes, son opcionales y están desactivadas por defecto.
“Writing Help” se está implementando en inglés, comenzando en Estados Unidos y varios otros países. Se espera extender a otros idiomas y países a finales de este año.