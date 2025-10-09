Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Zaperoko, que compartió escenario con Agua Marina anoche, se pronunció tras atentado en pleno concierto

Lima
Zaperoko, que compartió escenario con Agua Marina anoche, se pronunció tras atentado en pleno concierto
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

La noche del miércoles 8 de octubre la delincuencia nuevamente apuntó contra los artistas peruanos. La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado con arma de largo alcance mientras daba un concierto en Chorrillos. A los pocos minutos, se dieron a conocer videos de lo ocurrido y el grupo Zaperoko, que compartió escenario con la banda musical atacada, se pronunció por lo ocurrido a través de sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo