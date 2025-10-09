Zaperoko, que compartió escenario con Agua Marina anoche, se pronunció tras atentado en pleno concierto
La noche del miércoles 8 de octubre la delincuencia nuevamente apuntó contra los artistas peruanos. La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado con arma de largo alcance mientras daba un concierto en Chorrillos. A los pocos minutos, se dieron a conocer videos de lo ocurrido y el grupo Zaperoko, que compartió escenario con la banda musical atacada, se pronunció por lo ocurrido a través de sus redes sociales.