Anuncian documental sobre Adolf Hitler que revelaría curiosos datos

El próximo sábado 15 de noviembre se estrenará un documental sobre Adolf Hitler, exactamente sobre su ADN y ha desatado una polémica sobre si se debe haber realizado o no ya que se pretende secuenciar el genoma del político, militar y dictador alemán.

Y es que el documental afirma poder resolver viejas leyendas sobre Hitler, como si tenía solo un testículo, si tuvo o no ascendencia judía o si existían otras condiciones genéticas o psiquiátricas que pudieran arrojar luz sobre su personalidad o conducta.

Asimismo, el documental revela que Hitler podría haber padecido el síndrome de Síndrome de Kallmann, que es una afección genética que interrumpe la pubertad y puede provocar anomalías como testículos no descendidos o un micropene.

Pues el análisis del ADN se aplicó debido a una manchas de sangre que fue en el sofá sobre el cual Hitler se suicidó; por lo que los investigadores contrastaron el cromosoma y junto con el de un supuesto pariente directo masculino para confirmar la procedencia, arrojaron como resultado de que Hitler habría tenido “alta probabilidad” de desarrollar un micropene.

Este documental se emitirá en Channel 4 este 15 de noviembre y desde ya viene causando controversia a nivel mundial.

