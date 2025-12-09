Argentina: allanan sede de la AFA y 18 clubes por una investigación de lavado de dinero

La sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) fue allanada este martes 9 de diciembre por la justicia argentina. Asimismo, 18 clubes de fútbol también fueron allanados en medio de una investigación por supuesto lavado de dinero. Y es que una financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, tendría vínculo con estas entidades.

La financiera Sur Finanzas estaría involucrada en una maniobra de lavado de dinero junto a la AFA y varios clubes de fútbol argentino como Racing, Barracas Central, San Lorenzo, Independiente y Argentinos Juniors. Estas entidades tienen vínculo comercial con la financiera, quien es sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país.

Los operativos ordenados por la Justicia son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, quien es cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En dicha acusación se apuntan movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”.

Cabe mencionar que las sedes de Sur Finanzas fueron allanadas la última semana por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuando se determinó que se usó una de sus billeteras virtuales para hacer operaciones que podrían estar vinculadas a sobornos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7