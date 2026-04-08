Artemis II capta impresionante imagen de la Vía Láctea tras sobrevuelo lunar

La misión Artemis II de la NASA logró capturar una impactante fotografía de la Vía Láctea durante su reciente sobrevuelo alrededor de la Luna, marcando uno de los momentos más destacados de la expedición.

La imagen, tomada el 7 de abril de 2026 por los astronautas a bordo, muestra un cielo completamente despejado y repleto de estrellas, ofreciendo una vista privilegiada de nuestra galaxia desde el espacio profundo.

El registro se da tras el exitoso paso de la nave por la órbita lunar, en una misión que busca sentar las bases para el regreso de humanos a la superficie de la Luna en los próximos años.

Este tipo de imágenes permite a los científicos estudiar con mayor claridad la composición y estructura de la galaxia, aprovechando la baja interferencia lumínica en el espacio, lo que mejora significativamente la calidad de las observaciones.

La NASA destacó que estas capturas también tienen un valor simbólico, al evidenciar el avance de la exploración espacial y acercar al público a una perspectiva única del universo.

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