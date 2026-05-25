“Voy con todas las ganas”: Manuel Gold se prepara para asumir nuevo reto en Me Caigo de Risa

El actor confesó que no es improvisador profesional, pero aseguró que llegará con todas las ganas de divertirse y hacer reír al público de Latina.

Manuel Gold sorprendió al anunciarse como uno de los integrantes de Me Caigo de Risa. Durante la sesión de fotos del programa, contó que reencontrarse con amigos y colegas ha sido una de las mejores partes de esta experiencia.

Aunque tiene una amplia trayectoria en novelas y películas, el actor confesó que esta vez enfrentará un reto totalmente distinto. “No soy improvisador”, comentó sinceramente, dejando en claro que probablemente cometerá varios errores durante los juegos. Sin embargo, aseguró que piensa aprovechar todas sus herramientas actorales para divertirse y conectar con el público.

Además, Manuel reveló que le gustaría mostrar una faceta más física y cómica dentro del programa. Entre bromas, también dijo que quisiera “despegar” como cantante, aunque inmediatamente admitió que no canta nada. “Vamos a ver si mi cuerpo todavía responde”, comentó entre risas sobre las exigencias físicas de las dinámicas.

Finalmente, el actor recordó con cariño su paso por la novela Pobre Novio y aseguró sentirse feliz de regresar a Latina, esta vez en un formato completamente distinto y sin guion.

Muy pronto llega Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.