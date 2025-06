Ataque de Trump a Irán desata alarma global: ¿Se avecina un nuevo conflicto mundial? Esto dicen los expertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque a tres bases nucleares de Irán este sábado 21 de junio. A través del canal de Youtube, Latina Noticias conversó con tres especialistas para la lectura del tema que ha generado preocupación en todo el mundo. Ramiro Escobar y Carlos Novoa explicaron al ámbito político en cuando a aliados y respuestas que podrían dar los países en conflicto en el Medio Oriente, mientras que Jorge González Izquierdo destacó también las consecuencias económicas que podrían generarse.

“Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra tres instalaciones nucleares en Irán, entre ellas Fordo, Natanz y Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní”, confirmó el presidente estadounidense en su red social Truth Social, confirmando así su intervención directa en el conflicto que se desencadenó hace más de una semana entre Israel e Irán.

La autoridades de Irán han condenado lo sucedido. Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ha calificado lo sucedido como una “grave violación” a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En esta misma línea, la Organización de Energía Atómica de Irán calificó la arremetida de “salvaje”, y anunció que a pesar de lo ocurrido, “mantendrán el avance de la industria nuclear del país”.

La escalada del conflicto en Medio Oriente, ahora con la intervención de Estados Unidos, ha generado un escenario preocupante a ser analizado. Latina Noticias en transmisión en vivo una vez confirmado el reciente ataque, conversó con Carlos Novoa, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, Jorge González Izquierdo, economista y profesor de la Universidad Pacífico, y el internacionalista Ramiro Escobar.

CARLOS NOVOA: “ES UNA ESPECIE DE INGRESO PARA DARLE EL JAQUE MATE FINAL AL RÉGIMEN ISLÁMICO”

Carlos Novoa, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, comentó que no considera como sorpresa que Estados Unidos haya ingresado al conflicto. “Es algo que Trump venía diciendo desde hace unos días y ahora lo ha cumplido. Quizá lo que sorprenda es la rapidez con que lo ha hecho”. Señala que tras los ataques de Israel, se “ha resquebrajado en algo el nivel de respuesta que tiene Irán, que seguramente lo tiene”.

“Es una especie de ingreso para darle el jaque mate final al régimen islámico, porque aquí lo que hay que subrayar es que el objetivo de Israel, hoy amparado por Estados Unidos, es que caiga el régimen del ayatolá Alí Jamenei… No se trata de un conflicto religioso, ni siquiera el que tiene Israel con Hamas”, señaló en cuanto al origen de los conflictos en Medio Oriente, de acuerdo a su perspectiva. “Es un conflicto político”, acotó.

Resaltó que a diferencia de Israel, Irán no cuenta con el apoyo de un país potencia “China no se va a meter, Rusia tampoco. Todo esto lo ha ponderado Estados Unidos. Estados unidos al entrar a este guerra para obligar al régimen de Irán o que caiga el régimen de los ayatolas, u obligarlos a rendirse y negociar bajo los intereses de Israel”, explicó.

GONZÁLEZ-IZQUIERDO: “ESTO ESTÁ GENERANDO UN TERREMOTO POLÍTICO A NIVEL MUNDIAL”

El economista Jorge González Izquierdo se sumó a la transmisión de Latina Noticias tras conocerse el ataque a las bases nucleares de Irán por parte de Estados Unidos precisó las consecuencias económicas que podrían afectar a todo el mundo. “El primer efecto tangible que se va a ver en el mundo y nos va a afectar a nosotros los peruanos es que el precio de los combustibles se dispare fuertemente. Y seguramente esté llegando a cercanías de los 100 dólares barril”, señaló.

González Izquierdo también señaló que Irán ya había anunciado qué medidas tomaría si es que Estados Unidos intervenía. “Ellos iban a poner unas minas especiales en el estrecho de Ormus, por donde pasa, entre el 25 y 30% del comercio internacional que lleva petróleo al occidente“, acotó.

“De tal manera que Estados Unidos no les ha quitado la capacidad de hacer bombas atómicas, y que ahora según ellos, Irán estaría convencido de fabricar a la brevedad posible una bomba atómica… Esto está generando un terremoto político a nivel mundial”, resaltó En cuanto a la respuesta que podría contemplar Irán.

RAMIRO ESCOBAR: “RUSIA, QUE ES UN ALIADO DE IRÁN, NO CREO QUE SE META”

Para el internacionalista Ramiro Escobar, los conflictos de Medio Oriente responde a intereses geopolíticos. “A mí el régimen iraní me parece repudiable. Vertical y autoritario. Pero, la manera de arreglar las cosas en la escena internacional no es esta, porque no va a traer paz. Va a traer un espiral de violencia más grave de lo que estamos presenciando y con consecuencias políticas que Estados Unidos después va a tener que manejar de manera muy difícil”, sostuvo en Latina Noticias.

Bajo su lectura del tema, Escobar manifestó que lo que podría ocurrir es un ambiente de tensión entre la propia población de Medio Oriente. “Sí lo que pueda ocurrir es que se genere una ola de ataques. Lo que puede ocurrir es que la calle del mundo árabe musulmán se enfurezca con lo que está pasando y tenga que lidiar los gobiernos del mundo árabe que se han puesto al costado frente a la Franja de Gaza y ahora frente a esto porque Irán tiene enemigos en la región con Arabia Saudita”, expresó.

En cuanto a la intervención de otro país en apoyo a Irán, señaló que sería complicado. “Rusia, que es un aliado de Irán, no creo que se meta porque simplemente tiene demasiado ya con el problema con Ucrania. ¿Qué va a pasar? No sabemos si algún país se sumará más”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO