Atentado terrorista en Cali, Colombia, deja seis personas muertas y 50 heridas

Una fuerte explosión se produjo en los alrededores de la base aérea de Cali ‘Marco Fidel Suárez’, en Colombia. Autoridades de ese país han reportado hasta el momento seis personas muertas y 50 heridas por este atentado terrorista.

Primeros reportes indican que desde un camión cargado con cilindros bombas se lanzaron dos artefactos explosivos contra la instalación militar. Posteriormente, el vehículo ubicado en la parte externa estalló. La detonación sembró el pánico entre los habitantes de esa parte de esa ciudad, quienes publicaron distintos videos desde sus redes sociales pidiendo ayuda a las autoridades.

De acuerdo a lo informado por Caracol, en las vías aledañas al punto donde se produjo el atentado había diferentes vehículos incendiados y destruidos, así como personal del Cuerpo de Bomberos tratando de controlar la situación.

Las autoridades de Cali hicieron un llamado especial a los vecinos de la ciudad para no transitar por la zona mientras se restablece el orden y se descartan más ataques terroristas.

