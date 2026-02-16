Avión aterriza de emergencia por pelea entre pasajeros | VIDEO

Un vuelo de la empresa Jet2, que se dirigía de Turquía a Reino Unido, tuvo que ser desviado a Bélgica el último 12 de febrero debido a un violento altercado entre pasajeros.

El incidente fue grabado por Suleyman Ozgur Das, quien se dirigía de Antalya a Manchester. Él declaró a Storyful que el vuelo fue desviado “por razones de seguridad”.

Las impactantes imágenes muestran a varios pasajeros involucrados en violencia física y lanzando insultos, mientras una azafata intenta disolver la pelea gritando y exigiendo que se sienten.

Más tarde, un pasajero sujetó a otro con una llave de estrangulamiento, antes de que la policía belga subiera al avión.

Un portavoz de Jet2 condenó el “comportamiento atroz” y señaló que la policía bajó del avión a los pasajeros que iniciaron la pelea, para luego retomar su vuelo hacia Manchester.

“Podemos confirmar que a los dos pasajeros problemáticos se les prohibirá volar con nosotros de por vida, y los perseguiremos enérgicamente para recuperar los costos en los que incurrimos como resultado de este desvío. Como aerolínea familiar, tenemos una política de tolerancia cero ante el comportamiento problemático de los pasajeros, y lamentamos mucho que otros clientes y nuestros compañeros a bordo también hayan tenido que sufrir esto”, declaró Jet2.

A Turkish flight bound for the UK was diverted to Belgium, after a violent altercation erupted between passengers.

