Bernie Navarro juró como nuevo embajador de Estados Unidos en Perú

El martes 13 de enero, Bernie Navarro fue juramentado como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú por el secretario de Estado, Marco Rubio. El empresario de origen puertorriqueño recibió el saludo de la Embajada de Estados Unidos en Perú.

A través de su cuenta oficial de redes sociales, la Embajada de EE.UU en el Perú extendió sus felicitaciones a Bernie Navarro. “Esperamos darle la bienvenida en Lima para continuar fortaleciendo, bajo su liderazgo, los lazos entre nuestras naciones”, se lee en el post.

¿QUIÉN ES BERNIE NAVARRO?

Bernie Navarro es licenciado en Finanzas Internacionales por la Universidad de Miami y posee una Maestría en Administración de Empresas en Gobierno por la Universidad de Harvard.

Es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital y anteriormente presidió OmniAmerican Bancorp/Bank. Se trata de compañías especializadas en financiamiento hipotecario, bienes raíces y proyectos de inversión comunitaria.

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú es un reconocido experto en temas de financiamiento inmobiliario, recuperación económica, así como de desarrollo de comunidades de bajos ingresos.