Bolsonaro planeó pedir asilo político en Argentina, según Policía Federal

Según el informe de la Policía Federal de Brasil, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, planeaba pedir asilo político al Gobierno argentino a manos de Javier Milei. Actualmente, el exlíder del Partido Liberal cumple prisión domiciliaria desde inicios de agosto.

Tras la orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se tomaron medidas adicionales a su confinamiento como la incautación de sus teléfonos para investigación. La Policía reveló que gracias a este hecho, lograron recuperar de uno de los móviles el borrador de una solicitud de asilo dirigida al presidente de Argentina, y en la que denunciaba ser víctima de “persecución por motivos estrictamente políticos” y que temía por su vida.