Bolsonaro planeó pedir asilo político en Argentina, según Policía Federal
Según el informe de la Policía Federal de Brasil, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, planeaba pedir asilo político al Gobierno argentino a manos de Javier Milei. Actualmente, el exlíder del Partido Liberal cumple prisión domiciliaria desde inicios de agosto.
Tras la orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se tomaron medidas adicionales a su confinamiento como la incautación de sus teléfonos para investigación. La Policía reveló que gracias a este hecho, lograron recuperar de uno de los móviles el borrador de una solicitud de asilo dirigida al presidente de Argentina, y en la que denunciaba ser víctima de “persecución por motivos estrictamente políticos” y que temía por su vida.
Bolsonaro es acusado por presuntamente haber participado en una conspiración golpista tras perder las elecciones de 2022. Alexandre de Moraes, juez a cargo de la investigación, afirmó que la decisión de arrestarlo se debe a que no incumplió reiteradamente las medidas cautelares que se le impusieron, como abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales.
La Policía declaró no tener mayor información sobre si la solicitud de asilo se logró remitir a autoridades argentinas; sin embargo, es un elemento probatorio de que Bolsonaro tenía planes de huir del país y así evitar una investigación por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.