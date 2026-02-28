Bombardeo israelí contra colegio en Irán deja más de 50 niñas fallecidas

Este sábado 28 de febrero, más de 50 niñas murieron tras un ataque atribuido a Israel contra una escuela primaria en el sur de Irán, de acuerdo con información de las autoridades iraníes.

El Ministerio de Educación de Irán precisó que el número de alumnas fallecidas asciende a 53 y que al menos 48 estudiantes resultaron heridas en el colegio de niñas Shajareh Tayyebeh, ubicado en la ciudad de Minab.

Las autoridades locales indicaron que el ataque ocurrió durante la mañana y que equipos de rescate se desplazaron de inmediato al centro educativo, que alberga a unos 170 estudiantes, para asistir a las heridas y retirar escombros.

El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, confirmó que continúan las labores de emergencia en la zona.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: