Canal de Panamá evalúa nuevas restricciones al tránsito de buques por El Niño

El Canal de Panamá enfrenta nuevamente los efectos de la falta de lluvias provocada por el fenómeno de El Niño. Su nueva administradora, Ilya Espino de Marotta, advirtió que no se descarta aplicar nuevas limitaciones al tránsito de embarcaciones si las condiciones hídricas empeoran en los próximos meses.

La vía interoceánica depende del agua dulce almacenada en dos lagos artificiales para permitir el paso de los barcos. La reducción de las reservas ya obligó a disminuir el número de tránsitos diarios de 36 a 32.

EL NIÑO YA REDUJO EL TRÁNSITO DE BARCOS

Durante el periodo 2023-2024, las restricciones impuestas por la sequía provocaron que alrededor de 2.700 embarcaciones menos atravesaran el canal. Además de reducir el número de cruces, las autoridades limitaron el calado de los barcos, obligándolos a transportar una menor cantidad de carga.

Espino de Marotta señaló que el objetivo es evitar que la operación del canal afecte las reservas de agua destinadas también al consumo de la población.

Para los próximos meses, la administradora considera poco probable que se repitan las restricciones más severas de hace tres años. Sin embargo, reconoció que podrían reducirse los cupos diarios hasta alrededor de 29 durante febrero o marzo, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.

BUSCAN REDUCIR EL IMPACTO CON BARCOS DE MAYOR CAPACIDAD

Ante una eventual reducción de los tránsitos, el Canal de Panamá plantea que las compañías navieras utilicen embarcaciones de mayor tamaño, siempre dentro de los límites de calado permitidos.

La estrategia permitiría transportar mayores volúmenes de mercancías en menos viajes y, al mismo tiempo, reducir el consumo de agua necesario para mantener operativa la ruta.

La administradora sostuvo que una restricción temporal de algunos meses no necesariamente generaría un impacto prolongado en la economía o en las cadenas logísticas internacionales, aunque una interrupción durante varios años sí podría tener consecuencias mayores.

LAGO DE RÍO DE INDIO ES PRIORIDAD

Frente al desafío que representa el cambio climático, el proyecto del lago de Río Indio se ha convertido en la principal apuesta para garantizar el suministro de agua que necesita el canal.

La obra permitiría almacenar una mayor cantidad del recurso y enfrentar futuros episodios de El Niño sin tener que reducir significativamente el tránsito de embarcaciones ni comprometer el abastecimiento para la población.

El proyecto contempla un periodo de construcción de aproximadamente cuatro años. La administradora adelantó que la licitación podría iniciarse en algún momento de 2027 y que se evalúa incluir incentivos para que la empresa encargada pueda culminar los trabajos antes del plazo previsto.

CANAL DE PANAMÁ BUSCA AMPLIAR SUS SERVICIOS

Además de enfrentar los efectos del cambio climático, la administración del canal tiene previsto diversificar sus actividades para fortalecer su posición como punto estratégico del comercio internacional.

Entre los proyectos mencionados figuran la construcción de un gasoducto y dos nuevos puertos, con los que se busca ampliar la oferta de servicios vinculados a esta importante ruta marítima.

El Canal de Panamá moviliza cerca del 5 % del comercio marítimo mundial, por lo que garantizar su disponibilidad de agua se mantiene como uno de sus principales desafíos para los próximos años.

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