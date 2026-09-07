ONPE contempla elecciones complementarias ante riesgos por fenómeno El Niño

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un plan de contingencia ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027, que ya ha motivado la declaratoria de emergencia en diversos distritos del país.

La medida busca prevenir situaciones que puedan impedir la ejecución de los comicios y garantizar la seguridad y el bienestar del personal electoral en las zonas que podrían verse afectadas por intensas precipitaciones pluviales.

El plan fue aprobado mediante la Resolución Gerencial 000156-2026-Goecor/ONPE y contempla acciones para enfrentar eventuales afectaciones en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

La ONPE prevé medidas orientadas a asegurar la continuidad de las actividades electorales frente a posibles interrupciones ocasionadas por el evento climático. Para ello, se plantea identificar con anticipación las necesidades presupuestales vinculadas a las acciones de contingencia.

Asimismo, se contempla mantener información actualizada sobre las vías, medios de comunicación y rutas disponibles, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada circunscripción electoral.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN?

Ante el riesgo crítico de no contar con una respuesta rápida frente a un evento grave o inesperado, el plan establece la creación de un comité de seguimiento del evento climático natural. Este estará conformado por la alta dirección y los órganos de línea de la institución.

En caso de que las condiciones generen una mayor afectación, se contempla la reprogramación de las elecciones bajo los términos de elecciones complementarias.

El documento también incorpora disposiciones relacionadas con la distribución y desplazamiento de materiales electorales, la comunicación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el procesamiento de resultados, los recursos humanos y la asistencia técnica.

De igual manera, las ODPE deberán adoptar medidas para actividades consideradas críticas, entre ellas la implementación de los locales de sus sedes, la verificación de vías, rutas y medios de comunicación, el desplazamiento del material electoral y la capacitación de los actores electorales.

Estas acciones forman parte de las previsiones de la ONPE para afrontar los posibles efectos del fenómeno El Niño y procurar la continuidad de las actividades vinculadas a las ERM 2026 en las circunscripciones que puedan resultar afectadas.

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