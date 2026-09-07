La Libertad: 63 distritos son declarados en emergencia por fenómeno El Niño

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dispuso declarar en emergencia 63 distritos de la región La Libertad por un periodo de 60 días calendario. La medida busca ejecutar acciones de preparación y respuesta frente al riesgo asociado a lluvias intensas, huaicos, desbordes y otros peligros climáticos.

La declaratoria comprende jurisdicciones de las 12 provincias de La Libertad y establece la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el rango de Muy Alto Riesgo existente, además de acciones de respuesta y rehabilitación.

Trujillo es la provincia con mayor número de distritos incluidos en la medida, con 12 jurisdicciones: Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

Le sigue Otuzco, con 10 distritos comprendidos: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. En Ascope fueron incluidos ocho distritos: Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rázuri y Santiago de Cao.

Pataz concentra siete jurisdicciones en emergencia: Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huayo, Parcoy, Pataz y Tayabamba. Pacasmayo y Sánchez Carrión tienen cinco distritos cada una incluidos en la declaratoria.

PREVENCIÓN ANTE LLUVIAS Y HUAICOS

En Pacasmayo, la medida alcanza a Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc. En Sánchez Carrión comprende Cochorco, Huamachuco, Sanagorán, Sarín y Sartimbamba.

Gran Chimú tiene cuatro distritos considerados: Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo; mientras que Chepén incluye a Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo.

Asimismo, la declaratoria alcanza a los tres distritos de Julcán —Carabamba, Huaso y Julcán—, los tres de Santiago de Chuco —Quiruvilca, Santiago de Chuco y Sitabamba— y los tres de Virú: Chao, Guadalupito y Virú.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, durante los 60 días de vigencia se ejecutarán acciones destinadas a reducir el riesgo y atender eventuales emergencias. Los gobiernos regionales y locales comprendidos estarán a cargo de estas labores, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

También participarán los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, además de otras instituciones públicas y privadas involucradas.

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