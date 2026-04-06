Chile busca expulsar indocumentados y plantea corredor humanitario por Perú pese a rechazo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró que su gobierno avanzará en la expulsión de migrantes irregulares en las próximas semanas, como parte de su política para enfrentar la inmigración ilegal. Durante una conferencia en Buenos Aires, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, sostuvo que espera que los extranjeros sin papeles abandonen voluntariamente el país.

El mandatario explicó que la medida busca que los migrantes reinicien desde cero su solicitud de residencia, lo que podría dejar a miles de personas en una situación de incertidumbre, sin garantías de poder regresar a Chile. En ese sentido, señaló que se trata de una advertencia para que quienes ingresaron de manera irregular cumplan con la ley.

Kast remarcó que su gobierno no busca generar una crisis social, pero sí enfrentar lo que calificó como “incivilidades”, incluyendo la inmigración irregular. Además, advirtió que quienes no salgan voluntariamente podrían perder definitivamente la posibilidad de permanecer en el país.

En esa línea, se mostró confiado en que ciudadanos venezolanos y otros migrantes opten por salir una vez que se reactiven los vuelos hacia sus países de origen, lo que permitiría ejecutar parte de su plan sin necesidad de medidas adicionales.

CORREDOR HUMANITARIO CON PERÚ

Sin embargo, el presidente chileno insistió en retomar su propuesta de crear un corredor humanitario terrestre que involucre a países como Perú, Ecuador y Colombia, con el objetivo de facilitar la salida de migrantes. Según indicó, los cambios políticos en Venezuela podrían facilitar esta iniciativa.

Pese a ello, la propuesta ya ha sido rechazada por autoridades peruanas, que han advertido que no tienen capacidad para recibir a más migrantes y consideran inviable implementar un corredor de este tipo, por lo que ambos países evalúan alternativas frente a una problemática que sigue generando tensiones en la región.

VIDEO RECOMENDADO