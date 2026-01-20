China enviará 80 millones de dólares a Cuba como ayuda financiera

A través de una publicación en X (antes Twitter), el gobierno de Cuba anunció que Xi Jinping, gobernador de China, entregará a la isla caribeña una asistencia financiera emergencia total de 80 millones de dólares convertidas a euros, además de un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Hua Xin, el embajador de Pekín en La Habana, confirmó la entrega de urgencia al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una reunión en el Palacio de la Revolución.

La Cancillería de Cuba describió que el embajador chino estuvo presente en lunes durante la entrega del primer donativo de 30.000 toneladas de arroz aprobado por Xi Jinping, como ayuda emergente.

Como es de conocimiento público, Cuba es una de las naciones del caribe que atraviesa una crisis económica, social y política aguda que ha escaseado los productos de la canasta básica, agregado a ello una crisis energética por falta de combustibles y averías en sus centrales eléctricas, lo que provoca prolongados apagones diarios por la sobreexplotación.

Actualmente, la Habana ha contraído en su economía nacional un 1,1% en el 2024, y ha sufrido una caída acumulada del 11% en los últimos cinco ejercicios, según datos oficiales.

VIDEO RECOMENDADO