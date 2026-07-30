Ciudad española exige cerrar la frontera con Marruecos por llegada de migrantes

Miles de jóvenes marroquíes llegaron hasta la frontera entre Castillejos, Marruecos, y Ceuta, España e intentaron cruzar las barreras de protección que separa las dos ciudades, muchos de ellos, con éxito.

Videos grabados en la playa de Tarajal, en Ceuta, muestran a decenas de personas trepando las vallas, caminando por los espigones y corriendo por las calles de la ciudad, en zonas sin resguardo policial.

Ante esta situación, las autoridades locales solicitaron al Gobierno español declarar la emergencia nacional y pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas. Además, exigieron el cierre “urgente e inaplazable” de la frontera con Marruecos. La medida fue acordada durante una reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad Autónoma.

Juan Jesús Vivas, presidente del Gobierno de Ceuta, afirmó que la presencia de policías y militares es necesaria para “garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana”. Días antes, había advertido que los centros de acogida para migrantes ya se encontraban desbordados.

Por su parte, las autoridades marroquíes intentan frenar la salida de jóvenes hacia Ceuta mediante controles en carreteras y en estaciones de autobuses y trenes que conectan con el norte del país, para impedir el desplazamiento de personas con intención de cruzar la frontera.

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