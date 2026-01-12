Claudia Sheinbaum conversó con Donald Trump y descarta intervención de EE.UU. en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países por la posible intervención militar de las fuerzas norteamericanas en contra de los cárteles de droga que se encuentran dentro del país azteca.

La mandataria ofreció una conferencia de prensa donde señaló que luego de su conversación con el presidente estadounidense queda descartada una operación militar en territorio mexicano, esto tras enfatizar el respeto a la soberanía de los países durante esta llamada.

“Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró Sheinbaum poniendo fin a las discrepancias con su par de Estados Unidos.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

Asimismo, señaló que el principal motivo que la llevó a solicitar este diálogo fue la insistencia de Donald Trump en demostrar su interés por tener participación en la seguridad de México. Además dijo que busca preservar la relación comercial entre su país y Estados Unidos.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.

Fue una conversación muy amable con el presidente Donald Trump: presidenta Claudia Sheinbaum.

Añade que duró 15 minutos, hablaron de los resultados en el combate al fentanilo, el caso Venezuela, la cooperación bilateral y otra vez Sheinbaum rechazó apoyo militar de EU. pic.twitter.com/fOvxtCYSoz — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 12, 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7