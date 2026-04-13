Colombia denuncia que Perú atacó embarcación de su país y dejó un fallecido

Colombia, a través de una carta diplomática expedida por su Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó al Estado peruano una respuesta por el presunto ataque con armas de fuego contra una embarcación suya en la noche del 12 de abril, que terminó con un muerto en el río Putumayo.

Según reporta el gobierno de Gustavo Petro, la Marina de Guerra del Perú habría abierto fuego contra la embarcación “RR. San José”, que terminó con la vida de José Miguel Gutierrez, un anciano de 86 años que servía como capitán.

En el lugar de los hechos, las balas también alcanzaron a los hijos de Gutierrez, que actualmente son atendidos en territorio peruano.

Tras arremeter contra la embarcación colombiana, los efectivos de la marina peruana habrían presuntamente detenido a los demás pasajeros a bordo del vehículo anfíbio del país vecino, por lo que han exigido el reporte del estado de salud de los afectados, su situación jurídica y la ubicación actual.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga”, enfatizó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, quien también informó que sus hijos están siendo atendidos en San Antonio del Estrecho, ubicado en el lado peruano, por lo que pide cooperación entre ambos estados.

“(Debemos) priorizar la atención médica del ciudadano herido, brindar cooperación mutua que facilite la pronto llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes, solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar responsabilidades”, afirmó Sánchez.

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