Colombia: Procuraduría critica “evasión” de menor implicado en atentado contra Miguel Uribe

La Procuraduría General de la Nación de Colombia expresó su rechazo por la “evasión” de un adolescente de 17 años, vinculado al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

El menor se encontraba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y había sido señalado por la Fiscalía como testigo clave en la investigación. Se había entregado voluntariamente el 25 de julio y firmó un compromiso para ampliar su testimonio. No obstante, dejó del centro de protección días después.

La Fiscalía de Colombia ordenó un operativo para localizar al adolescente, cuya declaración resulta fundamental para esclarecer la planificación del ataque ocurrido en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

No obstante, según explicó a Caracol la directora del ICBF, Astrid Cáceres, el joven no está procesado penalmente ni cuenta con protección judicial. “Estaba en proceso de ser ubicado con su familia. Al verse involucrado en el caso, probablemente se asustó y decidió huir. No está capturado ni procesado penalmente. Tampoco es testigo protegido”, advirtió.

OTRO MENOR IMPUTADO Y MÁS IMPLICADOS

El autor material del atentado sería otro menor, de 15 años, quien permanece bajo custodia. La audiencia de formulación de cargos está prevista para el 4 de agosto, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Además de los dos menores, seis adultos están siendo investigados. Entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado como coordinador del ataque, y Cristian Camilo González, quien se entregó a las autoridades.

Según la Fiscalía, González habría facilitado la fuga del agresor movilizándolo en motocicleta. Fue acusado de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó. Su captura se produjo tras una entrega voluntaria en una vivienda al sur de Bogotá, donde se incautaron pruebas vinculadas al atentado.

