Conductor de televisión Fernando Delfino fallece a los 54 años

Un hecho lamentable. Fernando Delfino, reconocido conductor de televisión, perdió la vida a los 54 años. Según se pudo conocer, el también locutor de radio sufrió una convulsión mientras conducía su auto, lo que obligó a su hospitalización de emergencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos durante la madrugada del martes 23 de septiembre, no logró sobrevivir. Nacido en Venezuela, Delfino consolidó una destacada trayectoria en los medios de comunicación.

Alcanzó gran popularidad como presentador de los programas “Más plus” y “En privé”, espacios que le permitieron convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión. Además de su labor como comunicador, era arquitecto de profesión.

Tras su partida, colegas, seguidores y la industria del entretenimiento lo despidieron con mensajes de afecto, recordándolo por su carisma y dedicación. Delfino deja un legado en la pantalla y en la radio, donde durante años se ganó el cariño del público.

