“Los ataques pueden parar, pero la tensión no va a bajar y en cualquier momento puede volver a estallar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego entre Irán e Israel. El anuncio, tras más de 12 días de tensión, fue saludado por diversos países. Sin embargo, pocas horas después se registraron nuevos ataques. En ese escenario, Latina Noticias conversó con el internacionalista Ramiro Escobar, profesor de la PUCP, para conocer su lectura sobre lo que se vive en el Medio Oriente.

Ante un alto al fuego anunciado no por Irán ni por Israel, países originalmente en tensión, sino por Estados Unidos, Ramiro Escobar explicó que esto se da por la gran influencia que tiene el país norteamericano: “Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor poder bélico, con una inversión anual de aproximadamente 900 mil millones de dólares en armamento. Por eso, tiene la capacidad de influir en sus aliados para que detengan sus acciones militares”.

Destaca, sin embargo, que esa influencia se ha visto mermada por las propias contradicciones del presidente Donald Trump. “Lo que ocurre es que el liderazgo de Trump, si se puede llamar liderazgo, parece haber perdido autoridad“, acotó.

“Trump ha sido contradictorio durante la tensión en Medio Oriente. Dice que va a esperar dos semanas para que Irán haga una propuesta de paz, y de pronto ataca. En materia arancelaria dice una cosa y luego retrocede. Afirma que hay que derrocar al régimen islámico y luego que no. Es inestable y contradictorio”, añadió Escobar.

Expuso que para el establecimiento de un alto al fuego, cada parte escoge funcionarios que los representen. “Designan personas que se comunican, en estos tiempos virtualmente, para acordar un alto al fuego. Pero acá hay una sombra, una niebla, porque Donald Trump afirma que hubo un acuerdo, pero al principio Israel no respondió, e Irán incluso desmintió la información a través de su ministro de Defensa”, dijo Escobar.

LA LLAMADA A NETANYAKU PARA EL ALTO AL FUEGO

El anuncio del alto al fuego se dio el lunes 23 de junio, sin embargo, luego de unas horas se registraron ataques a Teherán en Irán y a una base estadounidense en Doha, generando que Trump se volviera a pronunciar al respecto criticando lo sucedido, pero reafirmando la continuidad del alto al fuego.

“Ha tenido que llamar a Netanyahu para que supuestamente le haga caso, parece que va a ser así, pero yo no descartaría que en algún momento comience el enfrentamiento entre Irán e Israel, y Estados Unidos no lo pueda detener. O termine entrando nuevamente Trump en otra contradicción”, manifestó el internacionalista.

¿ACABARON LOS ATAQUES?

El internacionalista Ramiro Escobar evalúa que a pesar del alto al fuego, es difícil que la presión termine. “Los ataques pueden parar, pero la tensión no va a bajar y en cualquier momento pueden volver a estallar los ataques”, manifestó.

“El propósito de cambiar el regimen islámico de parte de Israel está ahí, el propósito de destruir su programa nuclear esta ahí. Israel podría volver a atacar, Irán respondería y nuevamente empezaría el espiral“, expuso.

Agregó que no podría afirmar si ya pasó lo peor o si aún eso está por venir. “De pronto lo peor está por venir, esperemos que no. Yo no creo que esto termine con un post de Donald Trump en su propia red social, ni con un post del ministro de exteriores iraní en ‘X’, ni por parte del ministro Netanyahu. Las guerras se producen cuando el odio acumulado se transforma en una acción armada, pero mientras no haya una negociación entonces la posibilidad de apretar un botón, o de prender el fósforo o de apretar el gatillo o de activar a un avión para que salga y lance bombas, está ahí”

LA POSTURA DE LOS PAÍSES DE MEDIO ORIENTE

Arabia Saudita, Egipto, Qatar y Jordania, a través de diversos comunicados y pronunciamientos de sus ministros, han saludado la medida del alto al fuego apostando por una salida diplomática al conflicto entre Irán e Israel.

Para el profesor de la PUCP, Ramiro Escobar, la postura de los países árabes podría ser más clara y concreta a pesar de sus diferencias. “Los países árabes reaccionan verbalmente, pero no presionan lo suficiente como para que este espiral se detenga, porque además algunos de ellos están peleados con Irán porque es una potencia chiíta, de la corriente minoritaria del Islam, y por ejemplo Arabia Saudita es una potencia sunita, de la corriente mayoritaria, y tienen relaciones tirantes”, expresó.

¿ESTAMOS EN UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Tras el ingreso de Estados Unidos en la tensión en Medio Oriente, a través de un ataque directo a las bases nucleares de Irán, surge la pregunta de si otras potencias mundiales -como Rusia y China- optarán por también intervenir.

“Veo difícil que Putin se involucre en una guerra porque tiene suficiente con eso (conflicto con Ucrania), y si bien apoya a Irán, lo más que puede hacer es ofrecerle armas, apoyarlo políticamente, pero no involucrarse directamente“, opinó Escobar en cuanto a la poca probabilidad de la intervención de Rusia.

“No estamos en la Tercera Guerra Mundial. Eso implicaría el involucramiento de países de distintos continentes y de potencias, como ocurrió en las guerras mundiales anteriores”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO