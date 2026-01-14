Costa Rica denuncia que planean asesinar a su presidente a dos semanas de elecciones generales

A solo dos semanas de sus elecciones generales, el gobierno de Costa Rica denunció que se estaría elaborando un presunto plan para acabar con la vida del mandatario Rodrigo Chaves, actualmente investigado por la fiscalía de su país.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, declaró que la denuncia fue enviada al Ministerio Público del Estado caribeño y que se basa en un presunto contrato para asesinar al actual presidente, donde estarían involucradas dos personas, según el medio nacional Teletica.

Dicho reporte señala que la policía adscrita a la Presidencia de Costa Rica, tomó conocimiento de un posible atentado contra el mandatario Chaves. La diligencia cuenta que una mujer habría contactado a un sicario, y que en la actualidad las autoridades ya identificaron al intermediario como al ejecutor del pedido. Con esta alerta, la seguridad del presidente ha sido reforzado de inmediato.

Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes con la información confidencial que presentó el director del DIS, por lo que tanto la Fiscalía como los equipos de inteligencia se encuentran trabajando en un seguimiento detallado.

Las investigaciones contra el presidente de Costa Rica

No obstante, la Fiscalía de Costa Rica ha acusado al presidente actual del país por varias supuestas vulneraciones a la ley. En el 2024, el Ministerio Público de dicho país recibió 60 denuncias contra el presidente por distintos asuntos, la mayoría por corrupción, de los cuáles se quedaron activados alrededor de 40, según el medio CR Hoy.

Una de estas investigaciones es la que se acusa al presidente por financiamiento electoral ilegal durante los comicios del 2022. Esta acusación fue formalizada en julio del 2025, donde se señala que habría ejecutado “dos estructuras paralelas” para obtener financiación, como aportantes fantasma utilizando fideicomisos privados y una cuenta bancario de una mujer.

También fue señalado por el fiscal general Carlo Díaz, con quien actualmente presenta un enfrentamiento abierto, de haber obligado a una empresa de servicios de comunicación contratada por la presidencia a abonarle US$ 32.000 dólares a Federico Cruz, exasesor y amigo cercano de Chaves.

VIDEO RECOMENDADO