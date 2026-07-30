Crisis migratoria en España: ¿qué ocurre en la frontera con Marruecos y por qué miles intentan llegar a Ceuta?

El caos se apoderó de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron en la ciudad de Fnideq (Castillejos) con el objetivo de ingresar a territorio español. La situación configura la mayor crisis migratoria en la zona al menos desde 2021.

Al filo del mediodía, una multitud inició una carrera masiva por el paseo marítimo en dirección a la frontera. La movilización se prolongó durante varias horas con una fila interminable de jóvenes, familias con bebés, menores de edad y adultos mayores. La escena fue caótica: personas corriendo, en motocicletas o vehículos tomaron el centro de la ciudad sin que las fuerzas auxiliares marroquíes lograran contener el avance.

¿QUÉ ORIGINÓ ESTA NUEVA OLA MIGRATORIA?

Esta masiva llegada de personas no es casual. El detonante principal fue un reciente fallo del Tribunal Supremo español a inicios de julio, el cual confirmó que la Ley de Extranjería no permite aplicar las ‘devoluciones en caliente’ (expulsión inmediata) para los migrantes interceptados en alta mar.

Esta decisión judicial generó un fuerte ‘efecto llamada’, intensificado por mensajes y videos en redes sociales donde jóvenes que ya migraron a España convendrían a otros de lanzarse al mar o cruzar la frontera. A esto se suma la temporada de verano, factores que combinados desataron una presión migratoria que ya deja entre 1 500 y 2 000 ingresos en solo diez días, el equivalente al 2 % de la población total de Ceuta.

INTENTOS POR TIERRA Y MAR

A unos 500 metros de la frontera, una barrera policial bloqueó el paso por carretera; sin embargo, la multitud se dispersó. Varios optaron por atravesar colinas, mientras que cientos se lanzaron al mar para alcanzar Ceuta a nado. En las últimas jornadas, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 personas en el agua y las autoridades contuvieron a unos 800 migrantes en el mar.

El saldo de la travesía continúa siendo trágico: la Guardia Civil halló recientemente dos cadáveres en el litoral, elevando a 29 la cifra de migrantes fallecidos en la costa de Ceuta en lo que va del año. Pese al despliegue policial y a la suma de heridos por cortes con alambres de espino o golpes en las rocas, la desesperación mantiene a miles buscando cualquier vía para pisar suelo europeo.

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